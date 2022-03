Foot - PSG

PSG - Clash : Neymar aurait déclenché une bagarre dans le vestiaire !

Publié le 10 mars 2022 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 10 mars 2022 à 8h16

Au terme de la terrible élimination du PSG en Ligue des Champions mercredi soir face au Real Madrid, Neymar et Gianluigi Donnarumma auraient provoqué un début de bagarre dans le vestiaire suite à une altercation…

Ça chauffe au PSG ! Cet après-match de 8e de finale retour perdu sur la pelouse du Real Madrid mercredi soir (3-1) laissera assurément des traces, autant sur le plan sportif que dans les esprits… L’attitude et la réaction des dirigeants du PSG auprès des arbitres de la rencontre a déjà fait couler beaucoup d’encre, mais il semblerait que de grosses tensions aient également éclaté dans le vestiaire des joueurs parisiens, avec Neymar en tête de liste.

Une bagarre aurait éclaté entre Neymar et Donnarumma