Foot - PSG

PSG/Real Madrid - Clash : Pérez, Al-Khelaïfi... Tout a commencé avec Mbappé !

Publié le 9 mars 2022 à 12h30 par A.C.

Les relations entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, mais surtout entre leurs deux présidents, se sont grandement refroidies ces dernières années et tout serait lié à Kylian Mbappé.

Lors de l’arrivée de QSI dans le paysage du football européen, nombreux étaient les clubs sceptiques. Les clubs historiques ont rapidement été inquiétés par les mouvements et surtout la croissance du Paris Saint-Germain, avec de nombreuses critiques venant du Bayern Munich ou encore du FC Barcelone. Pas le Real Madrid ! Ces dix dernières années, les relations entre Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaïfi ont toujours été décrite comme très cordiales, avec le président madrilène qui semblait donc s’accommoder de l’arrivée de nouveaux acteurs importants dans le monde du football. Tout a pourtant basculé récemment, puisque plusieurs sources parlent d'une ambiance carrément glaciale entre les deux hommes, qui se sont rencontrés à Paris en février. RMC Sport a en effet révélé que le déjeuner protocolaire précédant le huitième de finale aller de Ligue des Champions du 15 février dernier était « glacial », avec un Pérez assez gêné lorsque le sujet Super League a été évoqué par Al-Khelaïfi.

Entre les présidents du Real Madrid et du PSG, rien ne va plus