Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez prépare un projet titanesque avec Mbappé et Haaland !

Publié le 27 février 2022 à 14h30 par A.C.

Les plans du Paris Saint-Germain pourraient être détruits par le Real Madrid, qui semble vouloir redevenir l’ogre européen qu’il a été, en misant sur Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Leur âge cumulé est de 44, soit moins que les buts qu’ils ont mis cette saison toutes compétitions confondues ! A respectivement 23 et 21 ans, Kylian Mbappé et Erling Haaland impressionnent la planète football, qu’ils semblent pouvoir dominer à la manière d’un Cristiano Ronaldo ou d’un Lionel Messi. Ils font le bonheur de leurs clubs, qui pourraient toutefois les perdre dans seulement quelques mois, puisque Mbappé est en fin de contrat au Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund pourrait avoir du mal à retenir Haaland. Ce dernier est l’objet du désir des plus grands clubs du moment, de Manchester City au Real Madrid, en passant par Chelsea, le FC Barcelone et même le Bayern Munich. Le PSG ne fait pas exception, puisque nous vous avons annoncé dès le 25 aout dernier que les dirigeants parisiens songent à lui... pour justement remplacer Mbappé.

Le meilleur joueur du monde... à 0€

Il y a un club qui ne semble pas vouloir faire de choix. Ces dernières semaines, la presse espagnole et étrangère a abordé en long et en large les ambitions de Florentino Pérez et du Real Madrid pour le mercato estival. C’est le cas de MARCA , qui tout récemment a fait sa Une sur le duo formé par Erling Haaland et Kylian Mbappé, déjà d’accord avec le Real Madrid comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Il faut dire que la situation contractuelle de Mbappé avec le Paris Saint-Germain rend tout beaucoup plus facile ! S’il est vrai que le salaire et les commissions autour d’une possible arrivée du prodige français semblent être importants, le club madrilène ne déboursera pas le moindre sou en indemnité de transfert. Une chance incroyable, quand on sait que le PSG a refusé jusqu’à 180 ou 200M€ il y a seulement quelques mois.

Le Real Madrid a une grosse marge pour Haaland