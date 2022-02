Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est déjà réglé pour l’avenir d’Haaland ?

Publié le 27 février 2022 à 7h15 par B.C.

Dans le collimateur de la plupart des cadors européens, Erling Haaland n’aurait d’yeux que pour le Real Madrid, et Florentino Pérez disposerait d’un autre avantage de taille dans ce dossier.

Pour oublier Kylian Mbappé, qui pourrait prendre le chemin du Real Madrid dans les prochains mois, le PSG a déjà fixé sa priorité. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Leonardo souhaite en effet mettre la main sur Erling Haaland, l’autre sensation du football européen. Cependant, le PSG ne part pas favori. Le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City et le Bayern Munich sont également sur les rangs, et l’attaquant du BVB serait particulièrement emballé à l’idée de rejoindre les Merengue . Mais Florentino Pérez aurait un autre avantage de taille dans ce dossier.

Le Real Madrid a l’avantage pour Haaland