Mercato - PSG : Erling Haaland va-t-il succéder à Kylian Mbappé ?

Publié le 26 février 2022 à 8h00 par La rédaction

Courtisé par le PSG pour remplacer Kylian Mbappé, Erling Haaland a de nombreuses pistes pour son avenir. Mais selon vous, le Norvégien prendra-t-il la succession du Bondynois dans la capitale ?

À 21 ans, Erling Haaland s’apprête à prendre une décision décisive pour la suite de sa carrière. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le Norvégien apparaît comme la cible prioritaire du PSG pour succéder à Kylian Mbappé en cas de départ de ce dernier. Un scénario plus que probable, puisque le10sport.com vous annonçait en début d’année que le champion du monde tricolore avait déjà trouvé un accord moral avec le Real Madrid en vue de la saison prochaine. Cependant, il ne sera pas simple pour l’écurie parisienne de boucler la venue d’Haaland.

Haaland à Paris ?