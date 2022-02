Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte s'ouvre pour Leonardo avec Robert Lewandowski ?

Publié le 26 février 2022 à 18h15 par P.L.

Si Kylian Mbappé venait à partir cet été, l'une des priorités du PSG pour le remplacer se nomme Robert Lewandowski. D'ailleurs, Leonardo pourrait bien avoir un coup à jouer dans le dossier, le Bayern Munich n'ayant toujours pas bougé pour la prolongation de son attaquant.

Lors du dernier mercato estival, le PSG n’était pas loin de voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid. De ce fait, Leonardo avait déjà commencé à envisager quelques pistes pour dénicher un successeur idéal au numéro 7 de Mauricio Pochettino. Ainsi, en août dernier, le10sport.com vous annonçait en exclusivité que Robert Lewandowski figurait comme l’une des priorités du directeur sportif parisien en cas de départ de Kylian Mbappé. Finalement, l’international tricolore est resté, mais sa situation contractuelle reste inchangée pour le moment. L’attaquant de 23 ans menace toujours de quitter Paris, libre de tout contrat cette fois, d’autant plus qu’il dispose d’un accord de principe avec le Real Madrid comme le10sport.com a pu vous l’annoncer en janvier dernier. De ce fait, Leonardo penserait toujours à Robert Lewandowski pour lui succéder. Et il pourrait bien avoir quelques cartes à jouer dans le dossier.

Aucune discussion ?

Selon les informations de Fabrizio Romano, Robert Lewandowski voudrait obtenir de la clarté du Bayern Munich concernant sa situation contractuelle. L’attaquant polonais aimerait soit prolonger son engagement avec le club bavarois, soit discuter de son avenir cet été. Le joueur de 33 ans refuserant de partir libre en juin 2023, lorsque son bail actuel expirera. De son côté, le Bayern Munich n’aurait pas encore entamé les discussions avec Lewandowski et serait conscient des volontés de son joueur. De ce fait, le club bavarois va devoir ouvrir les négociations avec les agents de Robert Lewandowski le plus tôt possible pour lui offrir un contrat alléchant s'il veut le conserver en vue de la saison prochaine. Affaire à suivre.