Mercato - PSG : Nouvelles révélations sur les coulisses du transfert de Mbappé !

Publié le 26 février 2022 à 19h15 par T.M.

Directeur sportif de l’AS Monaco de 2016 à 2017, Antonio Cordon est revenu sur les dessous du transfert de Kylian Mbappé vers le PSG.

En seulement quelques mois, Kylian Mbappé a explosé aux yeux du grand public comme la future pépite du football français. Malgré son jeune âge, l’attaquant a impressionné avec l’AS Monaco. Au point de susciter l’intérêt des plus grands clubs européens. A l’été 2017, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester City étaient intéressés, mais c’est finalement le PSG qui a raflé la mise. Et au total, l’opération Mbappé a été annoncée à 180M€ pour le club de la capitale.

« Mbappé était concentré sur la thématique sportive »