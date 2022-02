Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Kylian Mbappé, c'est terminé !

Publié le 26 février 2022 à 10h45 par D.M.

Comme annoncé par le 10Sport.com, Kylian Mbappé se rapproche de plus en plus du Real Madrid. Le joueur se serait déjà entendu avec le club espagnol et son arrivée serait considérée comme actée.

« Non. Je sais que je joue pour l’une des meilleures équipes du monde. Je vais tout donner pour le reste de la saison. Je n’ai pas décidé de mon avenir. » Interrogé sur son avenir après le huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé n’a pas souhaité dévoiler sa décision. Mais entre une prolongation et un départ à la fin de la saison, le joueur semble avoir déjà tranché. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Mbappé est très proche du Real Madrid et a un accord de principe avec les dirigeants espagnols. Ce samedi, la presse espagnole confirme la tendance.

Tout a été réglé entre le clan Mbappé et le Real Madrid