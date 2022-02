Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée d’Haaland débloquée par Kylian Mbappé ?

Publié le 26 février 2022 à 8h15 par B.C.

Alors que le Real Madrid souhaite mettre la main sur Kylian Mbappé et Erling Haaland, ce dernier voudrait être le leader d’un nouveau projet, ce qui pourrait alors être incompatible avec une association avec l’attaquant du PSG.

Après plusieurs échecs, le Real Madrid espère enfin parvenir à ses fins avec Kylian Mbappé cet été, et Florentino Pérez est sur la bonne voie. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Mbappé dispose d’un accord de principe avec l’écurie espagnole, au grand dam du PSG. Cependant, les Merengue ne comptent pas s’arrêter là et rêvent également de s’attacher les services d’Erling Haaland. Un nouveau coup dur pour le PSG, puisque l’attaquant du Borussia Dortmund apparaît comme la cible prioritaire des Parisiens en cas de départ de Mbappé. Cependant, l’association entre les deux jeunes stars offensives à la Casa Blanca est encore loin de voir le jour.

Haaland veut être au centre d’un projet