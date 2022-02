Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les folies du Qatar pour Erling Haaland !

Publié le 26 février 2022 à 5h15 par T.M.

Alors qu’Erling Braut Haaland est l’objet des convoitises des plus grands clubs européens, le PSG serait prêt à tout pour rafler la mise.

Aujourd’hui au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland ne devrait toutefois pas s’éterniser du côté de la Ruhr. En effet cet été, le Norvégien disposera d'une clause libératoire à 75M€. De quoi donc intéresser du beau monde. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, Haaland est la priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé, mais le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City ou encore le Bayern Munich seraient également à l’affût.

200M€ pour Haaland !