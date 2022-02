Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland à l’origine d’un coup de tonnerre pour Mauricio Pochettino ?

Publié le 25 février 2022 à 15h15 par T.M.

Alors que Mauricio Pochettino se dirige tout droit vers un départ du PSG en fin de saison, Erling Braut Haaland ne serait pas étranger à cela. Explications.

Aujourd’hui sur le banc du PSG et sous contrat jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino ne devrait toutefois pas continuer avec le club de la capitale. Alors que les critiques fusent contre l’Argentin, un départ devrait intervenir à la fin de la saison. D’ailleurs, le Qatar a déjà en tête le nom de son succession : Zinedine Zidane. Cela devrait donc bouger sur le banc du PSG dans les mois à venir et ce vendredi, Ok Diario a fait certaines révélations sur ce départ à venir de Pochettino.

Haaland plutôt que Kane !

Comme l’explique le média ibérique, pour remplacer Kylian Mbappé, le Qatar voudrait absolument Erling Braut Haaland. Un désir que ne partagerait pas forcément Mauricio Pochettino. En effet, l’Argentin aurait plutôt milité pour Harry Kane, son ancien buteur à Tottenham. Mais le choix du Qatar avec Haaland est définitif et c’est cela qui aurait en partie causé le divorce avec Pochettino.