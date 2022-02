Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi à l’origine d’un échec avec Haaland ?

Publié le 25 février 2022 à 13h15 par P.L.

Si Kylian Mbappé venait à quitter le PSG cet été, Leonardo penserait à Erling Haaland pour le remplacer. Toutefois, le FC Barcelone aimerait également recruter le Norvégien pour compenser le départ de Lionel Messi l'été dernier.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG cet été. Le joueur n’a toujours pas prolongé avec les Parisiens et dispose même d’un accord de principe avec le Real Madrid comme le10sport.com a pu vous l’annoncer en exclusivité en janvier dernier. De ce fait, Leonardo serait en train de se pencher sur la succession du numéro 7 du PSG s’il venait à partir cet été. Et parmi les nombreuses pistes explorées, on peut retrouver Erling Haaland sur la liste du directeur sportif parisien. Le10sport.com vous a d’ailleurs révélé en août dernier que le Norvégien était considéré comme l’une de ses priorités. Toutefois, le PSG va devoir faire face à une grande concurrence sur le dossier.

Le Barça et le Real Madrid suivent toujours Haaland de près