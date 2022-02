Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se resserre pour ce successeur de Mbappé !

Publié le 25 février 2022 à 7h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain regarderait à l’étranger pour remplacer Kylian Mbappé, mais même en France, avec notamment Jonathan David du LOSC.

Plus la fin de saison approche et plus le départ de Kylian Mbappé semble devenir une évidence. Au sein du Paris Saint-Germain on semble en tout cas se faire peu à peu à cette idée, puisqu’en coulisse Leonardo travaille déjà à sa succession. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que les deux pistes favorites du PSG concernent Erling Haaland et Robert Lewandowski, mais d’autres noms ont été évoqués à l’étranger avec notamment Paulo Dybala. En fin de contrat avec la Juventus, l’Argentin serait un renfort de premier choix à moindre cout pour le PSG, qui regarde également en Ligue 1.

L’Inter et Milan vont chercher autre chose