Mercato - PSG : Leonardo pourrait tenter un nouveau coup à la Mbappe !

Publié le 25 février 2022 à 4h00 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG l'été prochain, sa succession devient une priorité pour les Parisiens qui surveillent plusieurs talents de Ligue 1.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG fait d'Erling Haaland sa priorité pour remplacer Kylian Mbappé. Il faut dire que le contrat de l'attaquant français s'achève en juin prochain et un départ vers le Real Madrid semble clairement être l'issue la plus probable à ce feuilleton. Néanmoins, le transfert du buteur norvégien s'annonce très compliqué compte tenu de la concurrence, ce qui pousse le PSG à explorer d'autres pistes.

Le PSG scrute la Ligue 1