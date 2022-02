Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar tente le tout pour le tout pour Kylian Mbappé !

Publié le 24 février 2022 à 11h30 par La rédaction

Encore une fois, Kylian Mbappé a refusé une offre de prolongation du PSG, malgré un salaire XXL. De son côté, le Real Madrid continue son travail de sape et aurait pleinement confiance dans ce dossier.

Une semaine après avoir fait vibrer le Parc des Princes à la 94ème minute d’un 8ème de finale aller de Ligue des Champions contre le Real Madrid, Kylian Mbappé a eu le temps de revenir sur terre. Les éloges d’un soir sont terminées, son avenir est de retour au bout de toutes les lèvres. Il faut dire que cette double-confrontation contre le Real Madrid est un énorme signe du destin. Même s’il reste une rencontre à disputer, Kylian Mbappé est pour le moment le bourreau de ce qui est amené à devenir son futur club. Une idée qui ne plaît toujours pas au PSG. La priorité de Leonardo reste de prolonger Mbappé, malgré l’intérêt prononcé du Real Madrid. Pour rappel, Le 10 Sport vous avait annoncé en exclusivité que Kylian Mbappé avait pris un engagement moral auprès des dirigeants madrilènes. D’après les informations de Marca , le PSG aurait même fait une nouvelle proposition colossale. Un « chèque en blanc », dépassant donc les 90M€ bruts offerts en août, et la promesse d’un projet sportif de qualité. Une offre refusée par Kylian Mbappé. Frustrant pour le PSG qui ne compte pas renoncer. L’idée serait de lui proposer deux années de plus avec la possibilité de partir après la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Doha veut absolument que Kylian Mbappé soit un joueur du PSG pour le mondial de cette fin d’année. Mais il va falloir cravacher pour convaincre le natif de Bondy d’étendre son bail…

Optimisme maximal pour le Real Madrid