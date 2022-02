Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle offre colossale du Qatar pour Kylian Mbappé !

Publié le 24 février 2022 à 8h45 par La rédaction mis à jour le 24 février 2022 à 8h49

Alors qu’il a reçu une nouvelle offre pour le moins juteuse du PSG, Kylian Mbappé aurait encore refusé la proposition de Leonardo. Un nouvel échec qui semble rapprocher l'attaquant françaos du Real Madrid.

Son avenir fait parler depuis des mois. Tout proche de signer au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a finalement continué son aventure avec le PSG. Mais en conservant le natif de Bondy, Leonardo savait ce qu’il risquait : un départ libre à l’été 2022. Et pour le moment, on en prend le chemin. Comme vous l’a annoncé Le 10 Sport, Kylian Mbappé a pris un engagement moral auprès des dirigeants madrilènes. Pour autant, le PSG ne lâche pas l’affaire. Mais l’attaquant français resterait insensible aux sirènes parisiennes…

Kylian Mbappé a refusé un chèque en blanc !