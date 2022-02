Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La stratégie du Qatar pour Mbappé «devient ridicule» !

Publié le 24 février 2022 à 4h45 par A.M.

Afin de conserver Kylian Mbappé, le PSG semble prêt à tout que ce soit sportivement ou économiquement. Une stratégie ridicule selon Etienne Moatti.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid et s'y engager libre. Une issue que le PSG souhaite absolument éviter et le Qatar s'en donne les moyens puisque selon The Independent , un salaire de 1,2M€ par semaine pourrait lui être proposé. Mais ce n'est pas tout puisque d'un point de vue sportif, Kylian Mbappé s'attend également à recevoir des garanties et pourrait donc se voir offrir de tirer les penalty après les récents échecs de Lionel Messi et Neymar. Mais pour le journaliste de L'Equipe , Etienne Moatti, ça va trop loin.

«Je trouve qu’on va trop loin dans cette idée-là et que ça devient ridicule»