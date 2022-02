Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme flop se confirme à Paris…

Publié le 24 février 2022 à 4h15 par A.M.

Arrivé libre l'été dernier, Sergio Ramos est toujours en difficulté avec son physique, ce qui laisse penser à Alain Roche que le pari est d'ores et déjà raté.

En fin de contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos a décidé l'été dernier de quitter l'Espagne pour la première fois afin de s'engager avec le PSG. Toutefois, les débuts de l'ancien capitaine de la Roja sont assez délicats. En effet, Sergio Ramos connaît d'importants pépins physiques et alors que le début de l'année 2022 était encourageants, le défenseur espagnol a finalement rechuté ce qui fait dire à Alain Roche que le pari Ramos est déjà perdu.

«C'est un pari raté. Il faut désormais croire au miracle»