Mercato - PSG : Wijnaldum se lâche et revient sur la polémique après son transfert !

Publié le 23 février 2022 à 11h30 par G.d.S.S.

Recruté libre par le PSG l’été dernier alors qu’il était arrivé au terme de son contrat avec Liverpool, Georginio Wijnaldum a vécu une intégration plutôt compliquée dans la capitale. Et certains de ses propos accordés la presse hollandaise sur son temps de jeu avaient d’ailleurs fait polémique cet hiver… Le joueur du PSG s’en explique.

Premier renfort du PSG l’été dernier, Georginio Wijnaldum (31 ans) était logiquement attendu comme un titulaire en puissance étant donné son passif avec Liverpool. Mais l’international néerlandais peine à retrouver son meilleur niveau depuis son arrivée au PSG, et il a même parfois été écarté du onze de départ par Mauricio Pochettino, ce qui n’a pas été à son goût. En octobre dernier, dans un entretien accordé au média néerlandais NOS, Wijnaldum avait critiqué les choix de l’entraîneur du PSG : « Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux. Parce que la situation n'est pas celle que je voulais. Mais c'est le football et je vais devoir apprendre à gérer cela. Je suis un combattant. Je dois rester positif et travailler dur pour y remédier. J'ai beaucoup joué ces dernières années, j'ai toujours été en forme et j'ai aussi très bien réussi. C'est quelque chose de différent et il faut s'y habituer. J'étais vraiment heureux de commencer cette nouvelle étape et puis cela s'est produit... c'est très difficile », avait indiqué Wijnaldum. Un discours qui avait fait polémique, et qui a même donné lieux à certaines rumeurs faisant état d’un possible retour en Premier League durant le mercato de janvier, mais le joueur est finalement resté au PSG.

« Les médias ont interprété mes propos »