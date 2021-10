Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum en remet une couche sur son transfert à Paris !

Publié le 11 octobre 2021 à 14h10 par G.d.S.S.

Recruté libre par le PSG durant le mercato estival, Georginio Wijnaldum regrette que ce début d’aventure ne soit pas passé comme prévu malgré sa grande motivation à son arrivée.

Après être arrivé au terme de son contrat avec Liverpool, Georginio Wijnaldum a finalement opté pour un transfert au PSG cet été alors qu’il avait été initialement annoncé au FC Barcelone. Un choix fort de la part du milieu de terrain néerlandais, qui aspirait logiquement à une place de titulaire sous les ordres de Mauricio Pochettino mais peine à retrouver son meilleur niveau au PSG. Wijnaldum avait pourtant une grande motivation en débarquant au Parc des Princes…

« J’étais vraiment heureux de commencer cette nouvelle étape »