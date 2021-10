Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid afficherait une incroyable confiance pour Haaland !

Publié le 11 octobre 2021 à 12h15 par A.M.

Malgré la concurrence du PSG pour Erling Haaland, le Real Madrid craindrait essentiellement Manchester City dans ce dossier.

L'été prochain, Erling Haaland sera probablement l'un des grands animateurs du mercato. Et pour cause, le buteur norvégien verra une clause s'activer dans son contrat lui permettant de quitter le Borussia Dortmund en 2022. Une clause libératoire comprise entre 75 et 90M€ sera activée et cela devrait attirer de nombreux clubs compte tenu du rendement d'Erling Haaland avec le club allemand. Le Real Madrid semble être le club le mieux placé, mais la concurrence s'active.

Le Real Madrid n'aurait pas peur du PSG pour Haaland

En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG fait également d'Erling Haaland sa priorité pour remplacer Kylian Mbappé. Cependant, le Real Madrid craindrait surtout Manchester City dans ce dossier notamment compte tenu du pouvoir d'attractivité de la Premier League par rapport à la Ligue 1. Erling Haaland aurait d'ailleurs déjà fait savoir au PSG que la L1 était un problème.