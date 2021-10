Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un acteur inattendu pourrait relancer le feuilleton Haaland !

Publié le 10 octobre 2021 à 15h15 par B.C.

Alors que le PSG et le Real Madrid s’intéressent à Erling Haaland, Adidas pourrait avoir un rôle majeur dans ce dossier.

Le Real Madrid prépare du lourd pour l’été prochain, et cela risque de ne pas arranger les affaires du PSG. Après son échec lors du dernier mercato, Florentino Pérez espère en effet mettre la main sur Kylian Mbappé, sa grande priorité engagée jusqu’en juin 2022 avec le PSG. Du côté de Paris, on espère convaincre l’international français de prolonger son bail, mais la direction part de loin et songerait déjà à sa succession. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Erling Haaland (Borussia Dortmund) est la piste prioritaire du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, mais le Real Madrid est également déterminé à récupérer le Norvégien. Et un acteur inattendu pourrait faire basculer ce dossier.

Haaland poussé vers le Real Madrid par Adidas ?