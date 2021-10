Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ à Paris ? La réponse de cet attaquant de Serie A !

Publié le 10 octobre 2021 à 7h45 par A.D.

Pensionnaire de la Juventus, Dejan Kulusevski a été interrogé sur un possible départ au PSG. Et l'attaquant suédois a préféré entretenir le suspens sur ce sujet.

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG librement et gratuitement le 1er juillet, Leonardo a déjà identifié son potentiel successeur. En effet, le directeur sportif du PSG a fait d'Erling Haaland sa grande priorité en cas de départ de Kylian Mbappé. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Robert Lewandowski est l'alternative du club parisien en cas d'échec avec le buteur du Borussia Dortmund. Alors que Leonardo étudierait également d'autres pistes en attaque, Dejan Kulusevski a été interrogé sur un possible départ vers le PSG. Toutefois, le pensionnaire de la Juventus a préféré entretenir le mystère.

«Et si je réponds au Real Madrid maintenant et que, dans le futur, je pars au PSG ?»