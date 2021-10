Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’arrivée de Gerson fait déjà débat !

Publié le 10 octobre 2021 à 4h00 par La rédaction

Recrue phare du mercato estival de l'OM, Gerson peine à convaincre à Marseille, et inquiète même la sélection brésilienne.

Cet été, l'OM n'a pas hésité à se renforcer massivement par l'arrivée de 11 nouveaux joueurs. Le premier d'entre eux représentait d'ailleurs le plus gros investissement de l'été. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM déboursera au total 30M€ pour s'attacher les services de Gerson. En fin connaisseur du football brésilien, Jorge Sampaoli avait fait du joueur de Flamengo sa grande priorité, mais les premiers pas de Gerson à Marseille ne sont pas très encourageants, à tel point que même au Brésil sa situation commence à intriguer comme l'explique le journaliste brésilien de Globo Leonardo Miranda.

«Il n'a pas pris le jeu à son compte comme on lui demande»