Mercato - PSG : Messi envoie un énorme message sur ses ambitions !

Publié le 9 octobre 2021 à 16h45 par H.G.

Arrivé au PSG cet été, Leo Messi n’est clairement pas venue dans la capitale française pour se la couler douce dans la mesure où ses ambitions sportives restent très élevées.

Le PSG a frappé l’un des plus gros coups de l’histoire du mercato cet été en s’attachant les services de Leo Messi. L’ancien joueur du FC Barcelone est arrivé dans la capitale française après avoir signé un contrat de deux ans assorti d’une année supplémentaire en option et fait désormais équipe avec Kylian Mbappé et Neymar. Pour au moins cette saison, ce trio baptisé la MNM aura pour tâche de permettre au PSG de tout gagner, y compris un sacre en Ligue des champions tant attendu par les Parisiens depuis des années. Et cela tombe bien c’est justement l’objectif de Leo Messi, lui qui a toujours faim de titres du haut de ses 34 ans.

« J'aimerais beaucoup gagner à nouveau la Ligue des champions »