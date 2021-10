Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi se livre sur son adaptation à Paris !

Publié le 9 octobre 2021 à 11h30 par T.M.

Jusqu’à présent, Lionel Messi n’avait connu que Barcelone. Désormais, le joueur du PSG doit découvrir un nouvel environnement et s’adapter à Paris. Une adaptation qui se fait petit à petit.

A 34 ans, Lionel Messi a entamé un nouveau chapitre de sa carrière. En effet, cet été, l’Argentin a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Un mouvement auquel ne s’attendait pas le sextuple Ballon d’Or et qui a quelque peu bouleversé ses habitudes. En effet, arrivé très jeune en Catalogne, Messi a passé 21 années de sa vie à Barcelone. Un énorme chapitre qu’il a fallu tourner et cela n’a pas été simple. « Ça a été extrêmement dur à encaisser. De se dire qu'on allait devoir quitter notre maison et que la famille allait devoir chambouler sa routine. (…) Comme je l’ai dit lors de mes adieux, ça a été très douloureux pour moi de quitter Barcelone après toutes ces années. Je m’étais mis en tête, et ma famille aussi, que j’allais finir ma carrière à Barcelone », a notamment expliqué Lionel Messi pour France Football . Mais il a donc fallu passer à autre chose et c’est désormais à Paris que La Pulga entame une nouvelle partie de sa vie. Et forcément, il faut tout recommencer de zéro.

« On a hâte de s'installer dans notre nouvelle maison… »