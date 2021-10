Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ramos, Navas… Cet énorme message de Messi sur son arrivée !

Publié le 9 octobre 2021 à 10h10 par H.G.

Alors qu’il a retrouvé plusieurs anciens joueurs du Real Madrid au PSG, Leo Messi ne cache pas que cette situation a le don de l’amuser.

Arrivé cet été au PSG après avoir paraphé un contrat de deux ans assorti d’une troisième année en option, Leo Messi s’adapte petit à petit à sa nouvelle vie parisienne et au vestiaire du club de la capitale. Et s’il a retrouvé certains de ses amis au sein de celui-ci, Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes en tête, celui qu’on surnomme La Pulga fait surtout désormais équipe avec des anciens joueurs du Real Madrid. Lui, l’ancienne gloire du FC Barcelone, travaille maintenant aux côtés de Sergio Ramos, Keylor Navas ou encore Achraf Hakimi, tout en sachant qu’Angel Di Maria est également passé dans les rangs des Merengue .

« Ce sont de belles personnes »