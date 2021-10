Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a rassuré Lionel Messi !

Publié le 9 octobre 2021 à 5h45 par Th.B.

Kylian Mbappé aurait pu quitter le PSG cet été si le club de la capitale avait décidé de laisser filer son attaquant au Real Madrid. Finalement, le Français est resté à Paris pour le plus grand bonheur de Lionel Messi.

Pendant la toute fin du mercato estival, Kylian Mbappé a été annoncé sur le départ du PSG pour rejoindre le Real Madrid. Finalement, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont fait le choix de repousser les tentatives du club merengue et de conserver l’attaquant parisien bien que son contrat ne court que jusqu’en juin 2022. Courant août, Lionel Messi a déposé ses valises à Paris où il a pu côtoyer Mbappé quelques jours avant que le Real Madrid ne formule sa première offre de transfert au PSG pour le champion du monde tricolore.

« J’attendais de voir ce qui allait se passer et il est resté avec nous et pour moi c’est une grande joie »