Mercato - PSG : Haaland, Lewandowski… Leonardo aura le choix !

Publié le 9 octobre 2021 à 5h00 par T.M.

Intéressé par Erling Braut Haaland et Robert Lewandowski pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG devrait bien avoir une chance pour l’un des deux buteurs.

Bien que Kylian Mbappé ne ferme aucune porte pour le moment, son avenir pourrait s’écrire loin du PSG. L’été prochain, le Français sera en fin de contrat et pourra donc partir librement. Une hypothèse qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Alors que pour le PSG cela sera une perte importante, Leonardo devra gérer la succession de Mbappé. Et pour cela, le directeur sportif parisien pourrait frapper fort alors que les noms de Robert Lewandowski et Erling Braut Haaland reviennent aux abords du Parc des Princes.

Une ouverture pour l’un des deux ?