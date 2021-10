Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid va passer à l’action pour Haaland !

Publié le 7 octobre 2021 à 22h15 par H.G.

Alors que le PSG est intéressé par la perspective d’attirer Erling Haaland dans son effectif, le Real Madrid n’a pas la moindre intention de se laisser faire dans le dossier.

Tout indique que l’heure du grand départ sonnera l’été prochain pour Erling Haaland. Le dossier promet d’être l’un des principaux feuilleton de la prochaine fenêtre estivale des transferts dans la mesure où bon nombre de clubs sont cités sur ses traces. Parmi ceux-ci figurent le PSG (qui aimerait le recruter dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé comme révélé par le10sport.com), Manchester City et le Real Madrid. Et le club madrilène ne compte visiblement pas laisser le PSG agir tranquillement dans ce dossier.

Le Real Madrid va mettre le paquet pour Erling Haaland