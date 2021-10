Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Erling Haaland a pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 7 octobre 2021 à 13h10 par H.G.

Alors que le Borussia Dortmund aimerait conserver Erling Haaland encore un peu plus longtemps, le principal intéressé ne l’entendrait pas de cette oreille.

Ce sera sans aucun doute l’un des principaux feuilletons de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, Erling Haaland est annoncé dans les viseurs de plusieurs clubs européens, à commencer par le PSG (en cas de départ de Kylian Mbappé comme révélé par le10sport.com), le Real Madrid et Manchester City. Seulement voilà, au milieu de tout cela, le Borussia Dortmund aimerait conserver son joyau norvégien encore un peu tant celui-ci lui rend de nombreux services. Problème, il semble qu’Erling Haaland n’est pas dans cette optique…

Le Borussia Dortmund est prêt à doubler son salaire, mais…