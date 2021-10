Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba n’a plus qu’une solution pour son avenir !

Publié le 7 octobre 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il serait maintenant dans l’optique de prolonger son contrat à Manchester United, Paul Pogba n’aurait en réalité pas vraiment d’autre choix que celui-ci.

Présent à Manchester United depuis 2016, Paul Pogba a connu des hauts et des bas au sein de l’écurie de Premier League. Et à moins d’un an du terme de son contrat, tout indiquait que son avenir s’écrirait ailleurs. Son agent Mino Raiola avait d’ailleurs affirmé à plusieurs reprises au cours des derniers mois que le futur de son client ne s’écrirait plus au sein des pensionnaires d’Old Trafford. Cela aurait d’ailleurs pu se vérifier cet été dans la mesure où le PSG a approché l’international français pour l’accueillir avant d’être freiné par les prétentions colossales de Manchester United, jamais ouvert à l’idée de vendre son joueur. Et désormais, contre toute-attente, c’est la question d’une prolongation de Paul Pogba qui est avancée dans la presse, et ce d'autant plus que les négociations auraient commencé. Evidemment, aucun accord ne serait encore trouvé, mais la volonté du joueur de 28 ans serait bien de rempiler chez les Red Devils en devenant l’un des milieux les mieux payés de la Premier League selon L’EQUIPE , prétention à laquelle le club entrainé par Ole Gunnar Solskjaer est en mesure de répondre.

Aucune porte de sortie n’est ouverte pour Paul Pogba