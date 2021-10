Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien tenté un gros coup avec Pogba !

Publié le 7 octobre 2021 à 9h45 par H.G.

Alors que la priorité de Paul Pogba serait maintenant de prolonger son contrat à Manchester United, le PSG aurait bel et bien tenté de l’attirer cet été.

À moins d’un an de la fin de son contrat à Manchester United, Paul Pogba se dirige actuellement vers un départ libre du club mancunien. Cependant, la donne pourrait rapidement évoluer dans ce dossier. Et pour cause, L’EQUIPE indique dans son édition de ce jeudi que l’international français voudrait désormais prolonger son bail chez les Red Devils . Cela réduirait donc à néant les plans du PSG, qui était annoncé comme l’un des clubs intéressés par la perspective de le recruter dans le cadre d’un transfert libre l’été prochain.

Paul Pogba n’avait pas fermé la porte au PSG cet été