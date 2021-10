Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris menacé dans le deal Pogba ?

Publié le 6 octobre 2021 à 22h22 par La rédaction mis à jour le 6 octobre 2021 à 22h23

Selon les médias anglais, MU n’a pas renoncé à prolonger Paul Pogba. Cela est-il de nature à compromettre les plans du PSG ? Analyse.

Selon les informations du Manchester Evening News , les Red Devils n’auraient rien lâché pour la prolongation de Paul Pogba, qui arrive en fin de contrat en juin prochain. Selon le média anglais, le club mancunien maintient le contact avec le joueur et Mino Raiola, après une offre de prolongation transmise il y a plusieurs semaines. MU maintient la pression et n’aurait fixé aucune date butoir au joueur pour prolonger. Ces mouvements de Manchester sont-ils susceptibles de compromettre les plans du PSG, dont on sait qu’il planche sur une signature libre du milieu tricolore l’été prochain ?

Si Pogba avait voulu prolonger…

A priori non. Si Paul Pogba avait voulu prolonger à Manchester United, il l’aurait fait il y a plusieurs semaines, lorsque la proposition lui a été transmise. Et si le Français n’a pas prolongé dès maintenant pour entrer dans une logique de surenchère, afin d’obtenir le meilleur contrat, alors il signera au PSG, qui sera en mesure de lui faire la meilleure proposition.