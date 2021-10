Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba n’aurait qu’une option pour son avenir !

Publié le 6 octobre 2021 à 15h45 par Th.B.

Bien que le Real Madrid soit sur les rangs pour accueillir Paul Pogba libre de tout contrat, Manchester United estimerait que seul le PSG pourrait s’attacher les services du milieu de terrain des Red Devils.

De retour à Manchester United à l’été 2016, Paul Pogba aurait un pied dehors depuis quelque temps et plus particulièrement depuis son annonce au cours d’une tournée médiatique pour son équipementier en Asie où il évoquait sa volonté de se lancer un nouveau challenge ailleurs. Le Real Madrid a régulièrement été annoncé comme une potentielle destination pour le champion du monde tricolore. Pogba a même fait savoir par le passé qu’il rêvait d’un jour arborer la tunique du Real Madrid. Néanmoins, c’est au PSG que Paul Pogba est envoyé depuis cet été. Et le PSG mènerait d’ailleurs la danse dans la course à la signature du Français.

Le PSG, seule destination possible pour Pogba ?