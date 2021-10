Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un soutien inattendu en Ligue 1 !

Publié le 6 octobre 2021 à 15h10 par G.d.S.S.

Adversaire de Kylian Mbappé en championnat, le capitaine du LOSC José Fonte s’est prononcé sur l’avenir de l’attaquant du PSG et comprend ses envies de départ pour le Real Madrid.

Interrogé mardi dans les colonnes de L’Equipe , Kylian Mbappé a clairement laissé entendre qu’il ne resterait pas au PSG l’été prochain alors que son contrat arrive à expiration au mois de juin : « Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement », a confié Mbappé. Une sortie médiatique qui a beaucoup fait réagir, et notamment l’un des adversaires directs de l’attaquant du PSG : José Fonte.

« Je ne peux pas le blâmer de vouloir jouer au Real Madrid »