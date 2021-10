Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé à l’origine de grosses tensions en interne ?

Publié le 6 octobre 2021 à 14h10 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé a décidé de sortir du silence concernant sa situation, la prise de parole de l’attaquant parisien n’aurait pas été appréciée au sein du PSG.

Cela faisait peu de doute, et le principal concerné l’a confirmé cette semaine, Kylian Mbappé a voulu quitter le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival pour rejoindre le Real Madrid. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’international français n’a finalement pas été vendu par le club de la capitale, désirant conserver sa jeune star pour l’aligner en attaque aux côtés de Neymar et Lionel Messi. Alors que le PSG garde un mince espoir pour la prolongation de Kylian Mbappé, ce dernier a jeté un froid sur la suite de son aventure parisienne, dans son entretien accordé à L’Équipe : « Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer. » Une sortie qui ferait grincer des dents en interne.

Mbappé dans le collimateur du PSG