Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça sur le point de passer à côté d’un gros coup ?

Publié le 6 octobre 2021 à 13h30 par Th.B.

Considérablement intéressé par la piste Karim Adeyemi, le FC Barcelone pourrait déjà être totalement largué dans cette opération en raison de la volonté première de l’Allemand, de la concurrence dans ce dossier et du prix réclamé par Salzbourg afin de boucler l’affaire l’été prochain.

Le FC Barcelone peut-il mettre la main sur l’une des plus grandes sensations européennes à l’occasion du prochain mercato estival ? Karim Adeyemi (19 ans) semble suivre la trajectoire d’Erling Braut Haaland qui s’était révélé aux yeux de l’Europe avec le RB Salzbourg avant de signer à l’hiver 2020 au Borussia Dortmund. En pleine forme avec la formation autrichienne en ce début de saison en attestent sa réalisation face à LASK dimanche dernier (3-1) et son doublé en Ligue des champions face au LOSC la semaine dernière (2-1). Et bien avant ses prouesses avec Salzbourg, le FC Barcelone était sur le coup depuis un moment d’après son ancien secrétaire technique Éric Abidal. « Profil typique du joueur pour Barcelone. Sur le plan sportif, c’était compliqué car là il joue avec l’équipe première, nous l’idée c’était de l’avoir avec l’équipe réserve. Et aussi on ne voulait pas faire de doublon au même poste avec les âges ». Cependant, le FC Barcelone devrait surmonter plusieurs obstacles d’ici l’ouverture du mercato et notamment celui de la volonté d’Adeyemi de revenir en Allemagne, lui qui a notamment été formé au Bayern Munich comme Sport1 l’a confié ce mercredi.

Le départ d’Adeyemi acté, mais Salzbourg réclamerait 35M€ !

Et outre le désir cultivé par Karim Adeyemi de déposer ses valises outre-Rhin, l’international allemand de 19 ans obligerait le FC Barcelone à mettre la main à la poche. Selon Sport1 , les dirigeants du RB Salzbourg auraient déjà discuté avec les représentants d’Adeyemi au sujet de sa future indemnité de transfert, son départ étant programmé pour l’été prochain. Et pour ce faire, les deux parties se seraient entendues sur un montant compris entre 30 et 35M€. Le prix réclamé par le RB Salzbourg ne serait pas l’unique danger auquel le FC Barcelone se mesurerait dans la course à la signature de Karim Adeyemi, qui s’annonce très salée.

Les plus grands clubs sur le coup pour l’international allemand !