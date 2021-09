Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces révélations d’Abidal sur l’intérêt du Barça pour cette pépite !

Publié le 30 septembre 2021 à 1h30 par T.M.

Alors que Karim Adeyemi figure aujourd’hui dans les petits papiers du FC Barcelone, cela fait déjà un moment que le club catalan surveille la pépite du RB Salzbourg.

Avec le départ de Lionel Messi, une nouvelle ère débute au FC Barcelone. Et comme l’a déjà expliqué Joan Laporta, il veut remettre la jeunesse au centre du projet blaugrana. Pour cela, le Barça peut compter sur La Masia, son centre de formation, mais certains talents à l’étranger ont également tapé dans l’oeil des Catalans. Cela serait notamment le cas de Karim Adeyemi, qui ne cesse de crever l’écran avec le RB Salzbourg.

« Sur le plan sportif, c’était compliqué »