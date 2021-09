Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup à 0€ se complique pour Leonardo !

Publié le 29 septembre 2021 à 23h15 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Antonio Rüdiger serait dans le viseur du PSG, alors que l’intéressé tarde à trouver un accord avec Chelsea pour sa prolongation. Cependant, ce dossier devrait traîner en longueur dans les prochains mois.

Toujours à l’affût des bonnes occasions, Leonardo garderait un oeil sur la situation d’Antonio Rüdiger à Chelsea. Le défenseur allemand enchaîne les bonnes prestations sous les ordres de Thomas Tuchel et voit son contrat arriver à expiration le 30 juin 2022. Comme il a déjà pu le faire lors du dernier mercato avec Lionel Messi ou encore Sergio Ramos, le directeur sportif du PSG pourrait ainsi boucler un gros dossier sans débourser la moindre indemnité de transfert. Le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore la Juventus seraient également intéressés par le joueur de 28 ans, qui tarde à trouver un accord avec les Blues pour une prolongation.

Le dossier Rüdiger est parti pour durer