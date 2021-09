Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Franck Kessié, tout est déjà bouclé !

Publié le 29 septembre 2021 à 18h30 par Bernard Colas mis à jour le 29 septembre 2021 à 19h28

Dans le viseur du PSG, Franck Kessié n’échappe pas aux critiques en Italie après son expulsion dès la demi-heure du match opposant l’AC Milan à l’Atlético de Madrid (1-2). L’Ivoirien réalise un début de saison compliquée avec son club, un niveau décevant qui n’est peut-être pas étranger à sa situation contractuelle et à son départ qui semble aujourd'hui inéluctable.

Le Paris Saint-Germain semble vouloir poursuivre son recrutement à coût zéro lors du prochain marché des transferts. Cet été, le club de la capitale s’est fait remarquer en s’attachant les services de Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (AC Milan) et Georginio Wijnaldum (Liverpool) sans débourser d’indemnité de transfert, une stratégie qui pourrait de nouveau être employée dans les prochains mois. En effet, Leonardo lorgnerait notamment Paul Pogba (Manchester United), Antonio Rüdiger (Chelsea) et Franck Kessié (AC Milan), tous libres à l’issue de la saison. Selon la presse italienne, le directeur sportif du PSG est déjà passé à l’action pour le milieu ivoirien des Rossoneri , en s’approchant de l’agent de ce dernier, mais également de Paolo Maldini en vue d’un éventuel transfert dès le mois de janvier, afin de devancer la concurrence. Néanmoins, Franck Kessié se dirige plutôt vers un départ libre à l’été 2022, et ce malgré le forcing du Milan pour le prolonger. Une situation délicate pour le joueur, qui peine à s’illustrer dans ce début de saison.

« Kessié s'est déjà promis à une équipe qui lui donnera beaucoup plus d’argent »

Considéré comme l’un des meilleurs milieux de Serie A lors du dernier exercice, Franck Kessié est à la peine depuis le début de saison. L’international ivoirien enchaîne les prestations décevantes avec l’AC Milan et s’est illustré négativement ce mardi face à l’Atlético de Madrid (1-2) en se faisant expulser dès la 29e minute après avoir écopé de deux cartons jaunes pour des fautes grossières sur Marcos Llorente (15e, 29e). Un épisode qui relance les discussions concernant l’avenir de l’Ivoirien, qui semble déjà avoir la tête ailleurs et qui devrait suivre les traces de Gianluigi Donnarumma en quittant gratuitement son club. Et selon le journaliste Fabrizio Biasin, l’issue de ce dossier ne ferait même plus aucun doute. « Je pense qu'en réalité, il a déjà donné son accord de manière concrète, sinon cela n'expliquerait pas pourquoi sa prolongation n'est pas encore arrivée. Je ne sais pas s’il ira en Angleterre ou au PSG. Je présume que son agent a une offre de 8 à 10 millions d'euros en main, donc Milan sait déjà ce qu'il en est. Pioli se dit à juste titre : "Qu'est-ce que je fais, je renonce au meilleur joueur de la saison dernière ? Non, j'espère qu'il se comportera comme un professionnel et il le fera probablement", le problème est que rien ne sera pardonné à cause de lui », confie le journaliste italien dans des propos accordés à CMIT TV . « Si j'étais Pioli, hier je m'en prendrais à l'arbitre, puis j'irais dans le vestiaire et je m'énerverais comme un fou contre Kessié, parce qu'il a été naïf, et il ne peut pas se le permettre avec son expérience. (…) Qu'un joueur ne soit pas en forme en début de saison est normal, cela peut arriver. Kessié s'est volontairement mis dans une position où personne ne vous pardonne toujours, car si vous donnez une interview à Tokyo dans laquelle vous dites "Je reviens et je vais tout arranger" et qu'ensuite vous ne le faites pas, les fans ne vous pardonneront rien. C'est une situation dont on ne peut se sortir qu'avec une prolongation. Est-ce que ça viendra ? Très probablement pas, car il s'est déjà promis à une équipe qui lui donnera beaucoup plus d'argent. Malheureusement beaucoup de joueurs ne tiennent pas leur parole », ajoute Fabrizio Biasin. Ce dernier fait ainsi référence à la sortie de Franck Kessié cet été, durant les Jeux olympiques de Tokyo, dans laquelle le milieu de 24 ans avait assuré que son avenir s’inscrivait du côté de San Siro : « Je suis fier d'avoir choisi Milan et je n'ai pas l'intention de partir. En fait, je veux rester pour toujours. »

La Premier League aurait l’avantage pour Kessié