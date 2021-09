Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dessous du retour avorté de Moise Kean révélés !

Publié le 29 septembre 2021 à 17h30 par T.M.

Cet été, Leonardo a réalisé un recrutement XXL pour le PSG, mais d’autres joueurs auraient pu également rejoindre l’effectif de Mauricio Pochettino. Cela valait notamment pour Moise Kean, qui était prêté la saison dernier au club de la capitale. Finalement, l’Italien a rejoint la Juventus et pour cause…

A l’été 2020, le PSG a dû gérer plusieurs départs dans le secteur offensif, dont notamment celui d’Edinson Cavani. Pour résoudre cela, Leonardo a activé ses réseaux et fait notamment marcher sa relation avec Mino Raiola pour aller chercher Moise Kean du côté d’Everton. Alors que l’Italien sortait d’une saison très compliquée avec les Toffees, il a ainsi été prêté à Paris pour venir se relancer. Et le choix a été le bon pour chacune des parties. En effet, au PSG, Moise Kean a réalisé une excellente saison, se faisant une place aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé sur le front de l’attaque. Cet été, Leonardo a donc souhaité conserver l’attaquant prêté par Everton, mais en l’absence d’option d’achat, il a fallu négocier avec les Toffees. Et au final, au terme d’âpres discussions, aucun accord n’a pu être trouvé, ce qui a alors profité à la Juventus. Après avoir vendu Moise Kean à Everton, la Vieille Dame a fait revenir son ancien attaquant, palliant ainsi le départ de Cristiano Ronaldo vers Manchester United.

Kean trop cher pour le PSG ?