Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Kylian Mbappé, les dés seraient déjà jetés !

Publié le 29 septembre 2021 à 14h30 par Th.B. mis à jour le 29 septembre 2021 à 14h31

Kylian Mbappé pourrait signer un contrat en or d’après le10sport.com s’il acceptait de prolonger au PSG, l’Émir du Qatar étant prêt à mettre la main à la poche pour conserver le champion du monde. Néanmoins, le président Nasser Al-Khelaïfi refuserait de répondre favorablement à une demande du clan Mbappé d’après la presse ibérique. De quoi permettre à Toni Kroos d’évoquer la potentielle venue de Mbappé au Real Madrid.

Certes, le PSG a su se protéger des offensives du Real Madrid à la toute fin du mercato estival en conservant Kylian Mbappé. Néanmoins, le feuilleton est loin d’avoir trouvé son épilogue. En effet, le contrat du champion du monde expirera en juin prochain au Paris Saint-Germain et en l’état, nul ne sait si une prolongation de contrat pourrait être convenue bien que le directeur sportif Leonardo ait clairement fait savoir à Canal+ il y a de cela deux semaines qu’il ne voyait pas Mbappé quitter le club de la capitale l’été prochain. « Kylian représente la différence entre le superficiel et le profond. Kylian est profond. Donc quelque chose de profond, tu ne discutes pas comme ça. Je ne vois pas Kylian Mbappé partir à la fin de cette saison. L’objectif de le prolonger ? On n’a jamais changé notre objectif. Le rapport de Kylian avec le PSG est profond. On ne pense pas à une autre chose. Je pense que personne ne voit le futur sans lui. Que faire s’il part ? On n’a pas pensé encore sans lui. Moi je ne le vois pas partir à la fin de la saison ». Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 27 août dernier, à la demande de l’Émir du Qatar, le PSG serait bien préparé à offrir une grosse revalorisation salariale à Mbappé si ce dernier acceptait de prolonger son contrat, ce qui lui permettrait de devenir le deuxième joueur le mieux payé derrière Neymar et devant Lionel Messi. Mais selon El Pais, le Paris Saint-Germain serait prêt à aller bien plis haut que cela.

Une prolongation de contrat finalement impossible au PSG pour Mbappé ?

Mardi, El Pais a fait un gros point sur le dossier Kylian Mbappé et sur la position du PSG quant à l’avenir de son numéro 7. Le directeur sportif Leonardo et le président Nasser Al-Khelaïfi se seraient entretenus avec Mbappé afin de faire part à l’attaquant que son statut sur le marché avait évolué au point d’inciter le PSG à sortir le grand jeu au niveau de sa prolongation de contrat. D’après le média ibérique, le Paris Saint-Germain serait enclin à l’idée d’aller jusqu’à offrir un salaire annuel de 50M€ à Mbappé tout en lui promettant une prime à la signature de 100M€ via un versement en deux fois à partir de l’été 2023 soit au moment où Lionel Messi pourrait quitter le club si l’option pour sa troisième année n’était pas activée. Cependant, le clan Mbappé et ses avocats réclamerait une clause libératoire pour donner son aval au niveau d’une prolongation bien que de telles pratiques soient interdites en France. Le refus catégorique de Nasser Al-Khelaïfi jetterait un sérieux froid sur une potentielle prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG d’après El Pais.

Toni Kroos ouvre grand la porte du Real Madrid à Mbappé