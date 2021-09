Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle bombe de la presse espagnole sur Kylian Mbappé !

Publié le 29 septembre 2021 à 10h15 par T.M.

Jusqu’à présent, Kylian Mbappé a toujours refusé de prolonger avec le PSG. Une décision qui aurait son explication.

Dans les prochaines semaines, la grande priorité du PSG sera de prolonger Kylian Mbappé. Pour cela, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi vont tout faire pour convaincre le Français et ne vont pas hésiter à dérouler le tapis rouge au joueur de Mauricio Pochettino. Vont-ils obtenir l’accord de Mbappé ? Jusqu’à présent, cela ne s’est pas très bien passé pour le PSG. Ces derniers mois, plusieurs offres ont été formulées à l’attaquant de 22 ans. En vain, puisque ce dernier a toujours refusé de signer un nouveau contrat.

Une clause qui change tout !