Mercato - PSG : Le Qatar lance une opération colossale pour Kylian Mbappé !

Publié le 28 septembre 2021 à 17h30 par T.M.

Après avoir décidé der conserver Kylian Mbappé cet été, le PSG va désormais s’activer pour réussir à prolonger son joyau. Et pour cela, le Qatar serait prêt à mettre les petits plats dans les grands et ne pas regarder à la dépense.

Le feuilleton Kylian Mbappé est encore très loin d’être terminé. En effet, si le joueur du PSG n’a finalement pas bougé cet été, et ce malgré les offensives du Real Madrid dans les derniers jours du mercato, l’avenir du Français est toujours incertain. Mbappé est dans sa dernière année de contrat et par conséquent, dès le mois de janvier, il pourra se mettre d’accord avec un autre club pour débarquer librement dès l’été. Et forcément, cela pourrait alors faire les affaires de Florentino Pérez, qui attend d’accueillir Mbappé depuis plusieurs années maintenant. Néanmoins, le PSG n’a pas dit son dernier mot et malgré les échecs rencontrés jusqu’à présent avec les différents refus du champion de prolonger, la direction parisienne va encore tenter sa chance. Jusqu’au dernier moment, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi vont tout faire pour convaincre l’ancien de l’AS Monaco de signer un nouveau contrat avec le club de la capitale et ainsi empêcher un départ libre, ce qui serait une grosse catastrophe. Et cette opération Kylian Mbappé aurait déjà débuté en coulisse.

Le PSG prêt à faire des folies pour Mbappé !