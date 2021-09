Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé aurait encore recalé le Qatar !

Publié le 28 septembre 2021 à 10h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé aurait de nouveau repoussé une offre colossale pour prolonger son bail.

Cet été, le Real Madrid n'a pas hésité à mettre la pression sur le PSG en transmettant plusieurs offres pour recruter Kylian Mbappé qui refuse de prolonger alors que son contrat prend fin en juin prochain. Mais le club parisien a tout repoussé, malgré les efforts financiers du Real Madrid qui a proposé 160M€ puis 170M€ + 10M€ de bonus. En interne, le PSG espère réussir à convaincre Kylian Mbappé d'étendre son bail et s'est donc donné du temps pour y parvenir. Et le Qatar ne lésine pas sur les moyens.

Le PSG a offert 45M€ par an à Mbappé