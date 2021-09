Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans ce dossier chaud de Leonardo !

Publié le 28 septembre 2021

Sous contrat jusqu’au juin prochain, Franck Kessié pourrait gratuitement s’engager avec le PSG ou le club de son choix à la prochaine intersaison. Néanmoins, le Milan AC n’aurait pas jeté l’affaire malgré le refus du milieu de terrain au sujet de sa dernière offre.

À 24 ans, Franck Kessié dispose d’une cote plutôt importante sur le marché des transferts. Et le fait qu’il bénéficiera du statut d’agent libre à la fin de la saison si le Milan AC ne parvenait pas à se mettre d’accord avec le joueur et son entourage pour une prolongation de contrat d’ici-là ferait grimper un peu plus sa cote. Le PSG ferait partie des clubs intéressés, la direction sportive emmenée par Leonardo semblant souhaiter poursuivre sur la même lignée que le dernier mercato, à savoir privilégier les agents libres. Néanmoins, le PSG pourrait toujours voir le Milan AC lui jouer un sale tour.

Kessié a rejeté l’offre de contrat du Milan AC, mais...