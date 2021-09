Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme constat sur la signature de Lionel Messi !

Publié le 28 septembre 2021 à 7h45 par La rédaction

Lors du mercato estival, le PSG a créé la surprise en recrutant la star argentine, Lionel Messi. L’ancienne gloire parisienne, Nicolas Anelka a commenté l’arrivée de l’ancien joueur du Barça.

Tous les fans du PSG croient encore rêver, mais non, c’est bien vrai ! Lionel Messi est bien sous le maillot du PSG. L’international argentin devait prolonger avec le FC Barcelone, mais pour des raisons économiques, cela n’a pas pu se faire. Le PSG en a profité pour le recruter librement et gratuitement cet été. Et comme l'a soulevé Nicolas Anelka, Lionel Messi fait entrer le PSG dans une toute nouvelle dimension.

«Faire venir Messi ici signifie que le PSG est passé devant tous les autres»