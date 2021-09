Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une énorme occasion à 0€ pour Longoria ?

Publié le 28 septembre 2021 à 7h00 par A.C.

Poussé vers la sortie à l’AS Roma et passé proche du Qatar, Steven Nzonzi pourrait bien rebondir à l’Olympique de Marseille.

La fin du mercato estival de l’Olympique de Marseille a été tendue. La DNCG a en effet bloqué toute arrivée lors des derniers jours, obligeant Pablo Longoria à boucler une ou plusieurs ventes avant toute arrivée. Cela a failli couter le prêt d’Amine Harit à l’OM, avant qu’une dérogation ne soit finalement accordée. Cette situation semble également avoir bloqué d’autres coups attendus par Jorge Sampaoli, notamment Steven Nzonzi ! Écarté par José Mourinho à l’AS Roma depuis le début de l’été dernier, le Français cherche actuellement un club et un retour en Ligue 1 ne lui aurait pas du tout déplu...

La Roma prête à tout pour se débarrasser de Nzonzi