Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grande star recrutée cet hiver par Longoria ?

Publié le 28 septembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Toujours en quête d’un nouveau renfort en attaque comme il le réclame depuis cet été, Jorge Sampaoli pourrait se voir offrir un gros cadeau à l’OM de la part de Pablo Longoria en janvier avec… Alexis Sanchez !

« Un manque de buteur dans notre effectif ? On construit l'équipe en sachant qu'on n'a pas beaucoup de grands finisseurs à part Milik et peut-être Payet. Il faut des joueurs capables de marquer, finir depuis notre jeu. On a besoin de ce type de joueurs pour que l'OM reste à sa place », lâchait encore la semaine passée Jorge Sampaoli en conférence de presse, rappelant qu’il manquait un buteur à l’OM dans son effectif pour pallier le départ de Dario Benedetto en fin de mercato estival. Et il semblerait que le technicien argentin de l’OM ait été entendu par Pablo Longoria…

L’OM viserait… Alexis Sanchez !